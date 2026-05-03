В Ливнах помогут добровольным пожарным

Администрация города Ливны утвердила «Положение об установлении мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и членов их семей». Тем самым принято решение о поддержке тех, кто фактически на общественных началах, безвозмездно рискует своей жизнью ради безопасности других. Новый документ предусматривает целый спектр мер поддержки.

В частности, добровольные пожарные имеют право на правовую защиту. Им положены консультации по льготам и гарантиям, предусмотренным федеральным, областным и местным законодательством, а также содействие в получении мер социальной поддержки. Обещают им и реальную социальную защиту, так как в документе прописаны конкретные денежные компенсации за счет бюджета города.

Так, компенсация расходов на лечение составит до 5000 рублей. По условиям она выплачивается добровольцу, который получил увечье, ранение, травму или контузию во время участия в тушении пожаров, аварийно-спасательных работах или спасении людей. Деньги можно потратить на медицинскую помощь и лекарства, не предусмотренные территориальной программой бесплатной медицинской помощи. Обратиться за компенсацией к властям нужно не позднее трех месяцев после расходов, произведенных на лечение. А сам факт лечения нужно будет подтвердить медицинской справкой.

Также в Ливнах ввели компенсации расходов на погребение, размер которой может составить до 6000 рублей. Такая выплата положена члену семьи, взявшему на себя организацию похорон добровольного пожарного, если гибель последнего наступила при исполнении обязанностей или вследствие полученных на такой службе травм. В документе отмечено, что данная выплата производится сверх гарантированного перечня услуг по погребению.

Чтобы получить выплату, надо будет подать заявление в администрацию города Ливны, составив его в произвольной форме. К нему нужно приложить: копию паспорта; справку из медучреждения (для компенсации лечения); документы о родстве (для членов семьи погибшего); трудовой договор (для работников добровольной пожарной охраны); свидетельство о смерти (при гибели); копии чеков, подтверждающих расходы. Также потребуется указать номер реестровой записи добровольного пожарного и банковские реквизиты для перевода денег. В документе также отмечено, что решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней, а деньги перечисляют не позднее 10 дней после подписания властями соответствующего постановления.

По данным пресс-службы губернатора, в целом в Орловской области действуют 30 пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы МЧС России, восемь пожарных частей противопожарной службы области, 13 подразделений ведомственной пожарной охраны и 295 объединений добровольной пожарной охраны, объединивших более 5 тысяч человек. Ежедневно на дежурство заступают около 350 огнеборцев. «В 2026 году этими героическими людьми ликвидировано более 400 пожаров, спасены порядка 40 человек, имущество на сумму свыше 3 миллионов рублей. Масштабная профилактическая информационная работа ведомства помогает предотвратить трагедии», – подчеркнули в пресс-службе губернатора.

