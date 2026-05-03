Во Мценском районе в культуру вложат 170 миллионов рублей

Власти Мценского района обновили паспорт муниципальной программы развития культуры. Старт она взяла в прошлом году. Общий объем ее финансирования составит 170,8 миллиона рублей. В том числе за счет федерального бюджета – 31,01 миллиона рублей, областного бюджета – 3,12 миллиона рублей, районного бюджета – 135,35 миллиона рублей, а также бюджета сельских поселений – 1,34 миллиона рублей. Сумма расходов на финансирование программы в 2026 году составит 41,95 миллиона рублей, в 2027 году – 43,3 миллиона рублей, в 2028 году – 35,99 миллиона рублей.

Программой определены целевые индикаторы оценки результатов ее исполнения. Так, она будет считаться эффективно реализованной, если обеспеченность районной библиотеки составит 15 книг на одного посетителя, обновляемость библиотечного фонда составит 0,5 процента в год, а доля населения, охваченного библиотечными услугами, достигнет 58 процентов. Количество клубных формирований, секций и т.п. для организации досуга различной категории граждан в год должно составлять не менее 300 единиц.

Кроме того, на 0,1 процента в год должно расти количество культурно-досуговых мероприятий, причем планируется, что такими мероприятиями будет охвачено все местное население. Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, должно составить не менее двух процентов. Еще один целевой индикатор: доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, должна составить как минимум 90 процентов.

По данным муниципальных властей, реализацией культурной политики Мценского района в 2025 году занимались 56 учреждений культуры, в том числе 14 социально-культурных центров на уровне сельских поселений (в структуру которых входят 17 домов культуры и восемь клубов), три учреждения на уровне муниципального района: МБУК «Мценский районный Дом культуры», МБУ «ЦБС Мценского района» (в состав которой входят 27 сельских библиотек-филиалов) и Отрадинская детская школа искусств им. Василия и Виктора Калиниковых.

В 2025 году финансирование программы «Культура Мценского района» составило 49,94 миллиона рублей, а за период 2021-2025 годов финансовое обеспечение аналогичной программы превысило 205,7 миллиона рублей. Всего за последние пять лет в рамках национальных проектов, региональных и муниципальных программ во Мценском районе было отремонтировано и модернизировано 14 учреждений культуры. На благоустройство военно-мемориальных объектов за отчетный период из бюджета района было выделено 3,5 миллиона рублей. Власти также отмечают, что заработная плата работников культуры за это время выросла на 24 процента.

