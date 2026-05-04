Контролеры проверили закупки ливенского реабилитационного центра

Учреждение проверили на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе.

Сотрудники департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области провели выездную проверку бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны» на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе. Комиссия из трех человек изучила документацию учреждения по девяти ключевым направлениям.

Она установила, что планом финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год на закупки в социальном центре было предусмотрено 13,27 миллиона рублей. План-график закупок был утвержден и размещен в Единой информационной системе без нарушения срока. В течение минувшего года в него 36 раз вносились изменения. Учреждение использовало два основных способа закупок.

Так, по итогам проведения электронных аукционов было заключено 34 контракта на общую сумму 8,05 миллиона рублей. По закупкам у единственного поставщика, в рамках которых законом разрешено одновременно закупать товары, работы или услуги в сумме до 600 тысяч рублей, годовой объем не превысил максимально возможный порог в 2 миллиона рублей, то есть требование федерального закона было соблюдено.

Комиссия также проанализировала обоснование начальной максимальной цены контрактов, выборочно, в частности, проверила контракт на поставку заготовок для поделок из дерева. Учреждение использовало метод сопоставимых рыночных цен, запросив пять коммерческих предложений. Нарушений котроллеры не выявили и здесь. Также был проверен расчет цены договора с единственным поставщиком на поставку складного стола. Здесь тоже обошлось без нарушений не найдено.

При проведении 34 электронных аукционов на закупку товаров учреждение в соответствии с постановлением правительства РФ № 1875 правомерно устанавливало ограничения на товары иностранного происхождения (при закупках шахмат, шашек, автолюлек, детских шезлонгов и др.) и преимущества для товаров российского происхождения (заготовки для поделок, мебель, манежи и др.).

Отчиталось учреждение и о закупках у представителей малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля таких закупок в совокупном годовом объеме составила 66 процентов при минимально необходимых 25 процентах. По итогам проверки контролеры не выявили никаких существенных нарушений, то есть в этом отношении с бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны» другим вполне можно брать пример.

ИА “Орелград”