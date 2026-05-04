Спортсмены сборной России получат областное финансирование

Область оплатит и поездки на международные соревнования.

Правительство Орловской области утвердило новый порядок финансирования подготовки и участия местных атлетов в международных стартах в составе спортивных сборных команд Российской Федерации. По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, документ определяет механизм выделения средств из областного бюджета на поддержку спортсменов, тренеров и других специалистов, которые одновременно являются членами сборной России и включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Орловской области.

Средства предоставляются на покрытие расходов, связанных с выездом на международные соревнования. Так, за счет областной казны будет оплачиваться проживание и питание. В данном случае размер возмещения определяется по нормативам, утвержденным правительством Орловской области для официальных спортивных мероприятий региона. Кроме того, область возьмет на себя оплату виз и консульского сбора, оплату проезда и провоза багажа, включая авиа- и ж/д билеты экономкласса, а также провоз сверхнормативного багажа для спортивного инвентаря.

Стартовые заявочные взносы, оформление лицензий и иные сборы, предусмотренные регламентом соревнований, тоже лягут на казну региона. Судя по постановлению правительства, финансирование будет проходить через бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки» за счет субсидии, выделенной ему из областного бюджета. Но главным распорядителем средств будет департамент физической культуры и спорта Орловской области.

Документом также прописан алгоритм получения поддержки. Основанием для ее оказания является сам факт вызова орловского спортсмена на международные старты, включенные в Единый календарный план Минспорта России. Для получения финансирования при этом потребуется ходатайство самого спортсмена или его законного представителя с указанием необходимых расходов, предварительной сметой и реквизитами для перевода денег.

Особенностью нового механизма является то, что проживание и питание спортсменов и тренеров производятся не по фактическим чекам, а по региональным нормативам, что, по мнению властей, позволяет более строго контролировать расходы. Остальные затраты, например, на оформление визы, проезд и стартовые взносы, возмещаются по факту. Затраты в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на момент совершения платежа.

В целом новый порядок закрепляет более четкие правила и создает более прозрачный механизм выделения областных денег на поездки орловских спортсменов в составе сборной России на международные турниры. Это позволит оперативно оплачивать проезд, проживание и стартовые взносы, снизив финансовую нагрузку на атлетов и их тренеров. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА “Орелград”