В Орле осудили нелегальных торговцев сигаретами

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом немаркированной табачной продукции. На скамье подсудимых оказались сразу семь человек. Им предъявили обвинение в приобретении, перевозке и сбыте крупных партий контрафактных сигарет, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.

Как сообщили в пресс-службе суда, было установлено, что участники группы на протяжении длительного времени приобретали крупные партии немаркированной табачной продукции. Они хранили товар и продавали его большому количеству покупателей на территории областной столицы. При этом соблюдали меры конспирации. Однако оперативники все равно сумели их поймать. Общая стоимость изъятой у подсудимых нелегальной продукции превысила один миллион рублей.

Свою вину в судебном заседании признали не все подсудимые. Тем не менее, в отношении всех был вынесен обвинительный приговор. Организатор преступной группы получил самое суровое наказание. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Остальные члены организованной группы получили наказание от 10 месяцев до 2,5 лет лишения свободы условно и штрафы на общую сумму 270 тысяч рублей.

Примечательно, что ни сторона обвинения, ни сторона защиты обжаловать вердикт в апелляционной инстанции не стали, и он уже вступил в законную силу. Добавим, что суд также принял решение конфисковать два автомобиля, принадлежавших подсудимым, поскольку транспортные средства использовались для совершения преступлений. Было установлено, что именно на них преступники перевозили немаркированные табачные изделия.

Особенностью данного процесса стал и тот факт, что в нем приняли участие правообладатели торговых марок сигарет. Они заявили два гражданских иска, потребовав взыскать в их пользу с осужденных более 127 тысяч рублей. Суд их рассмотрел и полностью удовлетворил заявленные требования. От себя добавим, что незаконный оборот немаркированной табачной продукции наносит ущерб не только бюджету, но и здоровью граждан, а также нарушает права добросовестных правообладателей.

