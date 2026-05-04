Призванных в армию фермеров могут обязать вернуть гранты

4.5.2026 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Решение об этом будет принимать региональный департамент сельского хозяйства.

Фото: ИА «Орелград»

Департамент сельского хозяйства Орловской области разработал  порядок принятия решений на случай, если получатели грантов из областного бюджета будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Действие документа распространяется на глав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, возглавляющих такие хозяйства. Также порядок затронет обладателей  гранта «Агромотиватор», который выдается в рамках проекта предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса.

Из документа следует, что в случае призыва грантополучателя на военную службу он имеет право направить в департамент сельского хозяйства заявление. Дело в том, что указанные выше гранты выдаются на реализацию конкретных бизнес-планов. Департамент заключает с грантополучателями соглашения, в которых четко прописаны цели проекта и сроки, в которые они должны быть достигнуты. При недостижении целевых показателей департамент может обязать получателя вернуть грант в казну.

Однако обладателя гранта могут призвать в армию до того, как он успеет полностью освоить средства гранта. Понятно, что его вины в недостижении целей в этом случае не будет. При этом формальный повод взыскать с него неосвоенные деньги может возникнуть. Для разрешения подобных правовых коллизий и был разработан порядок действий. Согласно ему департамент обязан рассмотреть заявление фермера-призывника в течение 10 рабочих дней с даты его регистрации.

По истечении указанного срока департамент обязан принять одно из двух возможных решений. Первый вариант – признать проект грантополучателя полностью завершенным. Это снимет все потенциальные вопросы к призывнику. При втором варианте департамент тоже может признать проект грантополучателя завершенным, но призывник будет обязан вернуть в бюджет остаток денежных средств, которые он освоить не успел. И при любом из этих вариантов грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности.

Но если он не вернет деньги в установленный срок, то департамент вправе взыскать с него средства в судебном порядке. Впрочем, департамент имеет право и отказать в признании завершенным проекта грантополучателя – при несоблюдении им условий, установленных новым документом. К слову, в 2026 году в Орловской области размеры грантов на развитие фермерского хозяйства будут варьироваться от 5 до 30 миллионов рублей, а размер гранта «Агромотиватор» составит до 13 миллионов рублей.

ИА “Орелград”


