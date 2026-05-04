Призванных в армию фермеров могут обязать вернуть гранты

Решение об этом будет принимать региональный департамент сельского хозяйства.

Департамент сельского хозяйства Орловской области разработал порядок принятия решений на случай, если получатели грантов из областного бюджета будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Действие документа распространяется на глав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, возглавляющих такие хозяйства. Также порядок затронет обладателей гранта «Агромотиватор», который выдается в рамках проекта предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса.

Из документа следует, что в случае призыва грантополучателя на военную службу он имеет право направить в департамент сельского хозяйства заявление. Дело в том, что указанные выше гранты выдаются на реализацию конкретных бизнес-планов. Департамент заключает с грантополучателями соглашения, в которых четко прописаны цели проекта и сроки, в которые они должны быть достигнуты. При недостижении целевых показателей департамент может обязать получателя вернуть грант в казну.

Однако обладателя гранта могут призвать в армию до того, как он успеет полностью освоить средства гранта. Понятно, что его вины в недостижении целей в этом случае не будет. При этом формальный повод взыскать с него неосвоенные деньги может возникнуть. Для разрешения подобных правовых коллизий и был разработан порядок действий. Согласно ему департамент обязан рассмотреть заявление фермера-призывника в течение 10 рабочих дней с даты его регистрации.

По истечении указанного срока департамент обязан принять одно из двух возможных решений. Первый вариант – признать проект грантополучателя полностью завершенным. Это снимет все потенциальные вопросы к призывнику. При втором варианте департамент тоже может признать проект грантополучателя завершенным, но призывник будет обязан вернуть в бюджет остаток денежных средств, которые он освоить не успел. И при любом из этих вариантов грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности.

Но если он не вернет деньги в установленный срок, то департамент вправе взыскать с него средства в судебном порядке. Впрочем, департамент имеет право и отказать в признании завершенным проекта грантополучателя – при несоблюдении им условий, установленных новым документом. К слову, в 2026 году в Орловской области размеры грантов на развитие фермерского хозяйства будут варьироваться от 5 до 30 миллионов рублей, а размер гранта «Агромотиватор» составит до 13 миллионов рублей.

ИА “Орелград”