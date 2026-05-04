Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будут выдавать по-новому

4.5.2026 | 7:45 Важное, Новости, Строительство

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердило обновленный регламент.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подразделение региональной власти одобрило обновленный административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Он определяет порядок, сроки и последовательность действий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, за исключением объектов малоэтажного жилищного строительства. Право на получение услуги имеют застройщики – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, то есть простые граждане.

Государственную услугу предоставляет указанное выше управление.  Результатом может быть выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в его выдаче, внесение изменений в выданное ранее разрешение, а также отказ во внесении изменений. По новым условиям срок рассмотрения заявления не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации документа в управлении. Государственная пошлина за услугу не взимается.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления или получении результата не должно превышать 15 минут. Заявление регистрируется в день поступления (в течение 15 минут), а в случае подачи через МФЦ – в день передачи документов от многофункционального центра. Получить результат можно несколькими способами: лично в управлении или через МФЦ; почтовым отправлением; в электронной форме через федеральный или региональный портал госуслуг, а также через единую информационную систему жилищного строительства для специализированных застройщиков.

Как следует из преамбулы, необходимость принятия нового документа связана с перераспределением полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Орловской области, предусмотренным Законом Орловской области от 24 декабря 2024 года № 3152-ОЗ. Прежний регламент, утвержденный в 2022 году и дополненный несколькими изменениями, утратил свою силу полностью.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU