Суд восстановил на работе сотрудника «Экополиса», уволенного за несговорчивость

Орловский районный суд признал незаконным увольнение.

Мужчина работал в ООО «Экополис» более трех лет. Имел фиксированный оклад. Работодатель уведомил его, что система оплаты труда меняется: она будет состоять из фиксированной суммы и премиальной части. Истец отказался подписывать уведомление. Мужчине предложили другие должности в организации, но он отказался, поскольку это были нижестоящие позиции с более низкой зарплатой, не соответствующие его квалификации.

В период болезни через портал «Госуслуги» мужчина получил уведомление, что уволен. Такая же запись появилась в его электронной трудовой книжке. Защищая свои права, мужчина обратился в суд.

Суд установил, что работодатель в уведомлении не указал причины, вызвавшие необходимость изменения условий труда, и не обосновал их организационными или технологическими изменениями (как того требует ст. 74 ТК РФ). Ответчик не представил доказательств, что изменение оплаты труда и переподчинение отдела снабжения заместителю гендиректора (вместо гендиректора) являются следствием структурной реорганизации или изменений в технологии производства.

Кроме того, трудовая инспекция в ходе проверки пришла к выводу, что мужчина был уволен незаконно, и выдала работодателю предостережение (впрочем, сам факт выдачи предостережения оспаривался ответчиком, но это не повлияло на итоговое решение).

Суд признал незаконным приказ об увольнении. Мужчина восстановлен в должности. С ООО «Экополис» в пользу истца взысканы компенсация за вынужденный прогул (101 рабочий день) —226 744,73 руб., компенсацию морального вреда — 10 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”