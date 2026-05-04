«Альфа-Банка» обязали компенсировать моральный вред

Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил иск о защите прав потребителя.

В мае 2025 года мужчина заключил с «Альфа-Банком» кредитный договор на сумму 2 086 210 рублей под 29,99% годовых сроком на 60 месяцев. Однако в сумму кредита была включена комиссия за услугу «Выгодная ставка» в размере 156 210 рублей, которая фактически позволяла получить пониженную процентную ставку (29,99% вместо стандартных 34,99%).

Истец, который исправно вносил ежемесячные платежи без просрочек, посчитал такие условия незаконными, поскольку информация об услуге не была доведена до него в полном объеме, она не создает для клиента никакого самостоятельного имущественного блага; фактически это «дробление» процентной ставки, что запрещено законом. Примечательно, что отметка о согласии на услугу была проставлена банком автоматически, без реального выбора заемщика.

Суд согласился с доводами истца. Банк навязал потребителю дополнительную услугу. Мужчина не имел реальной возможности отказаться от нее, сохранив при этом возможность заключить кредитный договор на сопоставимых условиях. Банк не представил доказательств того, что заемщик добровольно и осознанно согласился на подключение.

Урицкий районный суд решил признать недействительными условия кредитного договора в части подключения опции «Выгодная ставка». Банк обязали произвести перерасчет задолженности, исключив из суммы кредита 156 210 рублей и предоставить заемщику новый график платежей. Также с «Альфа-Банка» взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 25 000 рублей.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

