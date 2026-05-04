В Ливнах закрывают три ПВР

4.5.2026 | 15:00 Новости, Общество

Такое постановление утвердил мэр Сергей Трубицин.

Ливны. Улица Горького. Фото: www.google.com/maps

Оно вступает в силу с 9 мая.

Закрываются пункты временного размещения, которые располагались в местных гостиницах: «Центральная» (91 место), «Ливны» (20 мест) и «Золушка» (12 мест).

С того же числа прекращается действие ряда правовых актов Администрации города Ливны, которые определяют меры по поддержке лиц, вынужденно покинувших территорию Украины (а также территории субъектов России, где введены максимальный и средний уровни реагирования).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

