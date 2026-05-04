Завтра митрополит отслужит на могиле старца Сайко

4.5.2026 | 15:06 Новости, Общество

Исполняется 59 лет со дня его кончины.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Афанасий Сайко похоронен в Орле на Крестительском кладбище. Завтра в 10 часов здесь совершат торжественную заупокойную литию. Службу возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Богослужение начнётся в 10 часов. Об этом сообщается в группе памяти старца «ВКонтакте».

Службы проводятся на могиле Афанасия Сайко ежегодно — не только в день кончины, но и в день рождения (31 января). В 2024 году сообщалось, что процесс официальной канонизации орловского старца находится на финальной стадии.

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

