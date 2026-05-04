Завтра митрополит отслужит на могиле старца Сайко

Исполняется 59 лет со дня его кончины.

Афанасий Сайко похоронен в Орле на Крестительском кладбище. Завтра в 10 часов здесь совершат торжественную заупокойную литию. Службу возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Богослужение начнётся в 10 часов. Об этом сообщается в группе памяти старца «ВКонтакте».

Службы проводятся на могиле Афанасия Сайко ежегодно — не только в день кончины, но и в день рождения (31 января). В 2024 году сообщалось, что процесс официальной канонизации орловского старца находится на финальной стадии.

