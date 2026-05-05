Доходы и расходы Орла увеличили на четверть миллиарда рублей

5.5.2026 | 9:00 Новости, Экономика

Орловский горсовет народных депутатов провел вторую за весну корректировку бюджета на 2026 год.

Депутаты Орловского горсовета второй раз за текущую весну скорректировали основные характеристики бюджета областного центра на 2026 год. Первая корректировка произошла на мартовской сессии, вторая – в последние дни апреля. Последнее решение существенно скорректировало ключевые показатели в сторону увеличения. В частности, виден уверенный рост как доходной, так и расходной частей бюджета.

Так, по сравнению с мартовской версией главного финансового документа областного центра планируемые на 2026 год доходы выросли на 224 миллиона рублей, а именно с 15,223 миллиарда рублей в марте до 15,447 миллиарда рублей в апреле. Увеличение произошло в основном за счет роста межбюджетных трансфертов, общая сумма которых увеличилась на 125,6 миллиона рублей: с 10,599 миллиарда рублей до 10,725 миллиарда.

Расходную часть депутаты увеличили на аналогичную сумму, то есть на те же самые 224 миллиона рублей. По сравнению с мартовской редакцией бюджета расходы выросли с 15,343 до 15,567 миллиарда рублей. Таким образом, городская казна стала более емкой почти на четверть миллиарда рублей, но при этом дефицит остался неизменным – согласно текущей редакции документа, он составит в этом году 119,6 миллиона рублей.

Резервный фонд администрации города, за счет которого, среди прочего, финансируется возмещение ущерба имуществу в результате атак вражеских беспилотников, остался без изменений. На 2026 год он запланирован в размере 40 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долга также сохранен без изменений. По состоянию на 1 января 2027 года он установлен на уровне 2,818 миллиарда рублей и по-прежнему не предусматривает предоставления муниципальных гарантий.

Можно констатировать, что бюджет 2026 года стал более масштабным при сохранении планового дефицита. А основные характеристики бюджета города Орла на плановый период таковы: в 2027 году доходы составят 12,116 миллиарда рублей, расходы – 12,142 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 25,6 миллиона рублей; в 2028 году доходы планируются в размере 12,61 миллиарда рублей, расходы – в размере 12,61 миллиарда рублей. То есть дефицит бюджета на 2028 год пока не планируется.

ИА “Орелград”


