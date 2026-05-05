Суд отменил выдворение из Орла гражданина Армении

Однако наказал его крупным штрафом.

Северный районный суд города Орла рассмотрел жалобу гражданина Республики Армения на постановление о привлечении его к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в Российской Федерации). Подробности сообщила пресс-служба суда. Сообщается, что в марте 2026 года компетентный орган признал иностранца виновным в уклонении от выезда из России по истечению установленного законом срока пребывания. Этот срок, по мнению полиции, истек в августе 2025 года.

Иностранцу в качестве наказания назначили административный штраф в размере 2000 рублей с дополнительным наказанием в виде принудительного административного выдворения за пределы РФ. Однако тот не согласился с наказанием в части выдворения и обжаловал постановление в судебном порядке. Он не оспаривал сам факт правонарушения и штраф. Он просил суд изменить постановление только в части выдворения, причем сам же предложил заменить данную меру на штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Он также просил суд освободить его из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области, куда его поместили дожидаться выдворения из России. В ходе судебного заседания выяснилось, что правонарушитель с момента рождения живет на территории Орловской области. Его близкие родственники являются гражданами Российской Федерации. Родственников на территории Республики Армения у него нет, имущества за границей он не имеет, социальных связей с этой страной не поддерживает, отметили в пресс-службе суда.

Кроме того, смягчающим обстоятельством было признано раскаяние данного гражданина. Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что административное выдворение за пределы РФ «являлось бы чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания». Постановление должностного лица было изменено. Суд назначил гражданину Армении наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей без выдворения за пределы Российской Федерации. Кроме того, гражданина решили освободить из Центра временного содержания иностранных граждан.

ИА “Орелград”