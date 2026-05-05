Ливны получили новый Устав

Утверждены основные положения организации местного самоуправления.

Ливенский городской Совет народных депутатов принял «Устав городского округа город Ливны Орловской области» в новой редакции. Он определяет правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления, структуру органов власти, их компетенцию и полномочия, а также формы участия населения в решении вопросов жизнедеятельности города. Так, структуру органов местного самоуправления Ливен составляют: Ливенский городской Совет народных депутатов (представительный орган, состоит из 32 депутатов, избираемых на 5 лет); глава города Ливны (высшее должностное лицо, избирается городским Советом из своего состава и возглавляет администрацию).

Также в структуру органов местной власти включена администрация города, как исполнительно-распорядительный орган, и Контрольно-счетная палата города, как орган внешнего муниципального финансового контроля. Одно из ключевых нововведений: глава города избирается не прямым голосованием жителей, а городским Советом из своего состава тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Полномочия депутата, избранного главой, прекращаются. Если кандидат не набрал необходимого числа голосов, губернатор Орловской области в течение 10 дней назначает временно исполняющего полномочия главы.

Устав закрепляет за городским округом широкий круг вопросов местного значения – от формирования и исполнения бюджета до организации дорожной деятельности, благоустройства, образования, культуры, спорта и участия в профилактике терроризма. Отдельные полномочия, например, в сфере рекламы и др., перераспределены в пользу органов государственной власти Орловской области сроком до 5 лет.

Также новый документ предусматривает различные формы прямого участия населения в местном самоуправлении. Это может быть местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан, опросы, публичные слушания, собрания граждан, инициативные проекты и территориальное общественное самоуправление (ТОС). Граждане также могут привлекаться на добровольной основе к социально значимым работам, не требующим спецподготовки (не более чем раз в три месяца и до четырех часов подряд).

Устав сохраняет официальные символы города, то есть герб и флаг, а также звание «Почетный гражданин города Ливны», присваиваемое городским Советом за особые заслуги. Прежний устав, принятый в 2005 году, признан утратившим свою силу. В целом новый устав призван привести нормативную базу города в соответствие с актуальным федеральным и региональным законодательством и определить правовые рамки развития Ливен на ближайшие годы.

ИА “Орелград”