Прибыль орловских предприятий превысила 1,6 миллиарда рублей

В начале 2026 года в регионе наблюдается положительное экономическое сальдо.

В январе-феврале 2026 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Орловской области составил 1,605 миллиарда рублей, в действующих ценах. Статистики традиционно отмечают, что указанные данные учитывают только работу ряда крупных и средних предприятий, но не малого бизнеса, учет по которому ведется отдельно.

Кроме того, в расчет в данном случае не берутся финансовые организации, как кредитные, так и некредитные, а также государственные и муниципальные учреждения. Из общего числа отчитавшихся о своей работе перед Орелстатом предприятий 155 получили совокупную прибыль в размере 5,322 миллиарда рублей. А еще 125 предприятий завершили отчетный период с убытком на общую сумму 3,716 миллиарда рублей.

Орелстат также сообщает, что по состоянию на конец февраля 2026 года общая кредиторская задолженность организаций региона достигла 134,229 миллиарда рублей. Из этой суммы просроченная задолженность составила 2,417 миллиарда рублей, или 1,8 процента от общего объема кредиторской задолженности. Для сравнения: на конец февраля 2025 года доля просрочки составляла 2,1 процента, а на конец января 2026 года – 2 процента. Таким образом, наблюдается небольшое снижение доли просроченных обязательств.

Дебиторская задолженность по состоянию на конец февраля 2026 года сложилась в сумме 139,83 миллиарда рублей, из которых просроченная доля оценивается в 5,35 миллиарда рублей, или 3,8 процента от общего объема дебиторской задолженности. Динамика в целом такова: на конец февраля 2025 года доля просроченной дебиторской задолженности составляла 1,5 процента, на конец января 2026 года – 3,7 процента.

ИА “Орелград”