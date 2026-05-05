Мэр Орла поручил завершить отопительный сезон

Подписано официальное постановление.

Оно датировано 4 мая. С этого числа в областном центре отопительный сезон считается завершённым. Напомним, накануне такие же решения приняли в Ливнах и во Мценске (после соответствующего заявления губернатора).

Указывается, что причиной стали температурные показатели (среднесуточная температура выше плюс восьми градусов на протяжении пяти суток).

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Орла – главу городского управления ЖКХ Максима Барбашова.

