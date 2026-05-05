Мэр Орла поручил завершить отопительный сезон

5.5.2026 | 12:32 ЖКХ, Новости

Подписано официальное постановление.

vestiorel.ru

Оно датировано 4 мая. С этого числа в областном центре отопительный сезон считается завершённым. Напомним, накануне такие же решения приняли в Ливнах и во Мценске (после соответствующего заявления губернатора).

Указывается, что причиной стали температурные показатели (среднесуточная температура выше плюс восьми градусов на протяжении пяти суток).

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Орла – главу городского управления ЖКХ Максима Барбашова.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU