На Орловщине случилось серьёзное ДТП с дорожной техникой

5.5.2026 | 13:14 Новости, Происшествия

Грузовик врезался в комбинированную дорожную машину.

Фото: vk.com/public99100082

Авария произошла накануне в 13 часов 10 минут. ДТП произошло на трассе ««Москва-Киев» — Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы», на 76-м километре.

МАЗ с полуприцепом ехал со стороны Дмитровска в сторону Кром. Грузовиком управлял 46-летний мужчина. В указанном месте он «не выбрал безопасную скорость» и врезался в комбинированную дорожную машину (ЭД405А).

Спецтехникой руководил 47-летний водитель. Известно, что он выполнял работы по содержанию данной дороги и занимался ямочным ремонтом асфальтобетонных покрытий

Как рассказали в ГАИ Орловской области, в результате аварии пострадал водитель дорожной спецтехники. Медработники осмотрели его, но госпитализация не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали двое человек.

ИА «Орелград»


