Орловские самозанятые пополнили бюджет и отложили на пенсию

Более 98,6 миллиона рублей выплатили в казну самозанятые за первый квартал 2026 года.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило итоги работы плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) за январь-март 2026 года. Так называемые самозанятые региона перечислили в бюджет за это время более 98,6 миллиона рублей, гласит ведомственная статистика. Всего в Орловской области на данный момент насчитывается свыше 54,4 тысячи плательщиков НПД.

Сообщается, также, что более двух тысяч самозанятых заботятся о своей будущей пенсии. Так, по данным Отделения Социального фонда России по Орловской области, 2343 самозанятых добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и ежегодно уплачивают взносы на пенсионное обеспечение.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо не только достичь пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), но и наработать не менее 15 лет страхового стажа и иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Если эти условия не выполнены, государство гарантирует социальную пенсию на пять лет позже (70 лет для мужчин, 65 для женщин) и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

В 2026 году минимальный размер добровольного взноса составляет 71 525,52 рубля, максимальный – 572 204,16 рубля. Сумму самозанятый определяет самостоятельно. При уплате взносов можно сформировать от 1,037 до 8,292 пенсионного коэффициента. Периоды уплаты включаются в страховой стаж. Взносы необходимо перечислить до 31 декабря 2026 года – единовременно или частями. Учет на лицевом счете происходит автоматически до 1 марта следующего года.

В пресс-службе регионального Управления ФНС напомнили, что стать самозанятыми могут граждане, которые самостоятельно оказывают услуги или продают товары собственного производства, не имеют работодателя и наемных сотрудников. При этом их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не обязательна. Большим плюсом для самозанятых является то, что налоговая ставка для них составляет всего 4 процента при расчетах с физическими лицами и 6 процентов – при расчетах с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Данный налоговый режим привлекателен еще и отсутствием отчетности. Самозанятые не сдают налоговые декларации. Налог для них рассчитывает налоговый орган автоматически на основе сведений о расчтах с покупателями, которые передаются через мобильное приложение «Мой налог», уполномоченного оператора электронной площадки или кредитную организацию. Ранее УФНС сообщало, что с 2026 года плательщики НПД получили право оформлять больничные листы и получать соответствующие пособия наравне с наемными работниками. Для этого необходимо самостоятельно уплачивать страховые взносы на случай временной нетрудоспособности.

ИА “Орелград”