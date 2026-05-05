На Орловщине нашли 25 слишком вольных свиней

5.5.2026 | 11:23 Закон и порядок, Новости

Владелец нарушал правила их содержания.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Сообщается, что свиньи относились к личному подсобному хозяйству. Нарушение выявили в Ливенском районе в селе Казанском (на улице Большой выгон).

По информации Управления Россельхознадзора в Орловской и Курской областям, свиньи «находились на выгульном содержании» и контактировали с другими животными, в том числе с птицами и собаками. Однако по правилам они должны были либо не покидать хлев, либо гулять отдельно от другой живности.

Владельцу хозяйства выдали предписание об устранении нарушений. Его надо исполнить в течение 10 дней.

ИА «Орелград»


