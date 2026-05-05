Сотрудникам МУП «Коммунальник» задерживали зарплату

5.5.2026 | 16:20 Закон и порядок, Новости

В дело пришлось вмешаться орловской прокуратуре.

Фото: ИА “Орелград”

Веждомство провело проверку на муниципальном предприятии Краснозоренского района.

Выяснилось, что здесь нарушались сроки выдачи зарплаты. Также зафиксированы случаи, когда работники несвоевременно получали «отпускные».

Директору предприятия внесли представление об устранении нарушений. Также его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей.

В настоящий момент нарушения устранены. Сотрудники получили не только заработанные деньги, но и компенсации за задержки.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

