Сотрудникам МУП «Коммунальник» задерживали зарплату

В дело пришлось вмешаться орловской прокуратуре.

Веждомство провело проверку на муниципальном предприятии Краснозоренского района.

Выяснилось, что здесь нарушались сроки выдачи зарплаты. Также зафиксированы случаи, когда работники несвоевременно получали «отпускные».

Директору предприятия внесли представление об устранении нарушений. Также его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей.

В настоящий момент нарушения устранены. Сотрудники получили не только заработанные деньги, но и компенсации за задержки.

