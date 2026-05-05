Меркуловский дуб снова пытается стать «Деревом года» России

5.5.2026 | 14:53 Новости, Общество

Он участвует во всероссийском конкурсе в четвёртый раз.

Фото: treeportal.ru

Напомним, дуб растёт во Мценском районе в рядом со Спасским-Лутовиново. Считается, что ему 379 лет. Высота дерева составляет около 37 метров. Диаметр ствола оценивается в 1,66 метра (на высоте 1,3 метра).

Конкурс «Российское дерево года» стартовал 1 мая. Меркуловский дуб представляет на нём Орловскую область в четвёртый раз подряд.

Победителей выберут по результатам открытого голосования, которое проводится на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» (её организаторами являются компания «Здоровый лес» и Совет по сохранению природного наследия нации).

Поддержать орловское дерево можно до 1 августа. Меркуловский дуб участвует в голосовании под номером 75. На данный момент за него отдали свои голоса 15 человек.

ИА «Орелград»


