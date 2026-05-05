В Орле оштрафовали директора «ЖЭУ №6»

5.5.2026 | 16:40 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Управляющая компания не отреагировала на обращение.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, к коммунальщикам обратился житель Железнодорожного района. Он пытался узнать некую информацию «об оказанных услугах по управлению многоквартирным домом». Однако так и не дождался ответа.

Прокуратура направила директору коммунальной организации представление. Тем не менее, даже после этого УК не приняла должных мер к исправлению сложившейся ситуации.

В результате против директора «ЖЭУ №6» возбудили уже административное дело. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2 тысячи рублей.

