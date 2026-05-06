«Авангард» обязали выплатить компенсацию за непроданные юани

Советский районный суд Орла частично удовлетворил иск местного жителя.

Гражданин в один из дней он пришел в кассу банка с целью покупки 8 000 китайских юаней, предъявил паспорт и передал сотруднику 95 000 рублей. Однако специалист, проверив документ, указал на необходимость обновления клиентской анкеты. Поскольку мужчина отказался это делать, в проведении валютно-обменной операции ему было отказано. Из-за этих действий орловец был вынужден покупать валюту в Китае по менее выгодному курсу. Это причинило моральный вред, заявил мужчина. Он обратился в суд, требуя 50 000 рублей компенсации и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.

В судебном заседании истец и его представитель настаивали на удовлетворении иска. Представитель ответчика, напротив, возражал, пояснив, что обязанностью банка является не только идентификация, но и регулярное обновление информации о клиентах в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ). Ответчик настаивал, что действия сотрудников были направлены на соблюдение законодательства и не нарушали прав истца.

Выслушав стороны и изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению. Суд установил, что при обращении в банк мужчина предоставил паспорт, а значит, у организации была возможность идентифицировать его личность в полном объёме. Ссылаясь на положения закона о защите прав потребителей и закона о противодействии легализации доходов, судья указал, что обязанность клиента подписывать обновленную анкету законодательством не предусмотрена — необходимые сведения сотрудник банка может внести в электронном виде самостоятельно. В связи с этим отказ в совершении операции был признан незаконным.

Поскольку факт нарушения прав потребителя был доказан, суд постановил взыскать с банка в пользу орловца компенсацию морального вреда. С учетом принципов разумности и справедливости сумма компенсации была снижена до 10 000 рублей. Также за отказ добровольно удовлетворить законные требования потребителя с ПАО АКБ «Авангард» был взыскан штраф в размере 5 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска (в части взыскания разницы курсов из-за покупки валюты в Китае) суд отказал.

Решение может быть обжаловано в областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”