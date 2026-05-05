В Орловской области благоустроят скотомогильник

5.5.2026 | 11:07 Закон и порядок, Новости

Это обойдётся бюджету в 2 миллиона 186 тысяч 49 рублей и 84 копейки.

Ливенский межрайонный центр ветеринарии. Фото: yandex.com/maps

Такой контракт «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» заключил с ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»». Это произошло по итогам торгов.

ООО стало их единственным участником. Цена контракта соответствует заявленной стартовой (максимальной).

Скотомогильник планируется обустроить в Ливенском районе у села Здоровец. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.

Подрядчик берётся расчистить землю от посторонней растительности, разработать грунт, установить ограду и ворота, а также предупреждающие таблички.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составит два года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU