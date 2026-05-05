В Орловской области благоустроят скотомогильник

Это обойдётся бюджету в 2 миллиона 186 тысяч 49 рублей и 84 копейки.

Такой контракт «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» заключил с ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»». Это произошло по итогам торгов.

ООО стало их единственным участником. Цена контракта соответствует заявленной стартовой (максимальной).

Скотомогильник планируется обустроить в Ливенском районе у села Здоровец. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.

Подрядчик берётся расчистить землю от посторонней растительности, разработать грунт, установить ограду и ворота, а также предупреждающие таблички.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составит два года.

