В Орловской области благоустроят скотомогильник

Это обойдётся бюджету в 2 миллиона 186 тысяч 49 рублей и 84 копейки.
Такой контракт «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» заключил с ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»». Это произошло по итогам торгов.
ООО стало их единственным участником. Цена контракта соответствует заявленной стартовой (максимальной).
Скотомогильник планируется обустроить в Ливенском районе у села Здоровец. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.
Подрядчик берётся расчистить землю от посторонней растительности, разработать грунт, установить ограду и ворота, а также предупреждающие таблички.
Гарантийный срок эксплуатации объекта составит два года.
ИА «Орелград»