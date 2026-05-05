В Орле назвали дату отключения горячей воды

5.5.2026 | 11:16 ЖКХ, Новости

С заявлением выступил Филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Компания, которая отвечает за горячее водоснабжение основной части областного центра, пояснила, что в этом году весенние испытания гидравлических сетей начнутся с 25 мая. Такая работа сопровождается временным отключением горячей воды (как правило, на две недели).

На этот период услуги лишаются потребители, которые получают воду от Орловской ТЭЦ. Это жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, а также, частично, Заводского.

Адресный график отключений обещают опубликовать в ближайшее время.

ИА «Орелград»


