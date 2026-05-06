В Орле у кинотеатра «Родина» посадили 43 дерева

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Здесь высадили 24 рябины, 15 клёнов и 4 липы.

Работы прошли в рамках экологического двухмесячника. Ими занимались сотрудники территориального управления по Железнодорожному району.

«В этом году у администрации города в планах высадить 1500 деревьев. Это касается и компенсационной высадки, и экологических акций», – указал заммэра по вопросам ЖКХ Максим Барбашов.

Также в областном центре, благодаря сотрудникам “Спецавтобазы”, появится 360 тысяч новых цветов. Всего на городских клумбах их будет 570 тысяч.

