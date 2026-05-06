Иностранец обвиняется в перевозке наркотиков из Орла в Брянск

Также он напал на полицейского.

Об этом рассказали в брянском управлении Следственного комитета России.

29-летнего мужчину, гражданина другого государства, задержали в марте в Карачеве. Сообщалось, что изначально причиной являлось административное нарушение. Однако когда иностранца доставили на освидетельствование, он, уже находясь в медучреждении, не подчинился полицейскому и напал на него, нанеся травмы.

Этот случай привлёк внимание главы СКР Александра Бастрыкина, поставившего соответствующее уголовное дело на свой контроль.

В дальнейшем выяснилось, что иностранец ехал из Орла в Брянск. В его автомобиле нашли 113 граммов наркотических средств. Причём — уже расфасованных по отдельным свёрткам.

В итоге мужчине предъявили ещё одно обвинение, уже по антинаркотической 228-й статье УК. В настоящий момент следствие завершено. Дело передано в суд для рассмотрения.

