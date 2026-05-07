Депутат проголосовал за присвоение себе звания «Почетный гражданин»

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел необычный административный спор о конфликте интересов в деятельности теперь уже бывшего председателя Корсаковского районного Совета народных депутатов. Как сообщает пресс-служба суда, Новосильский межрайонный прокурор, действуя в интересах Российской Федерации, потребовал признать действия депутата незаконными и изменить основание прекращения его полномочий на «утрату доверия».

Прокуратура посчитала, что председатель представительного органа местного самоуправления не уведомил в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий. Речь шла о рассмотрении на заседании райсовета вопроса о присвоении ему самому звания «Почетный гражданин Корсаковского района». Надзорное ведомство подчеркнуло, что решение о присвоении звания было принято единогласно. При этом глава местного парламента участвовал в этом голосовании на заседании райсовета.

Более того, прокурорская проверка показала, что ранее он аналогичным образом голосовал и на заседании комиссии по присвоению звания, которая действует при администрации Корсаковского района. Там тоже единогласно было принято решение о направлении документов в райсовет. Обратила внимание прокуратура и на тот факт, что свежеиспеченный почетный гражданин после присвоения звания получил из бюджета денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, а также получил право на льготы.

В пресс-службе Мценского райсуда добавили, что после подачи прокурором административного иска депутат досрочно сложил свои полномочия, причем он оставил не только пост председателя Корсаковского райсовета, но и сложил мандат депутата Парамоновского сельсовета. Однако прокурора это не устроило. Он уточнил исковые требования, настаивая на изменении формулировки оснований прекращения полномочий с «добровольной отставки» на «утрату доверия».

Мценский районный суд удовлетворил административный иск прокурора в полном объеме. Решения комиссии и райсовета о присвоении звания «Почетный гражданин Корсаковского района» признаны незаконными. Также изменено основание прекращения полномочий. Суд счел, что теперь уже бывший депутат не добровольно ушел в отставку, а утратил доверие в связи с нарушением требований закона об урегулировании конфликта интересов. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В любом случае оно является достаточно любопытным и в какой-то степени прецедентным примером судебной практики по применению законодательства о противодействии коррупции и конфликте интересов в органах местного самоуправления. Прокурор посчитал, что депутат не только не предотвратил конфликт, но и лично проголосовал за собственное награждение с получением материальной выгоды. Но и у депутата есть еще шанс доказать в апелляции, что закон он не нарушал, и вернуть себе почетное звание.

