Клычков напомнил об изъятии неиспользуемых регионом средств

7.5.2026 | 15:53

Глава Орловской области назвал критичную дату – 1 июня.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На цели реализации нацпроектов за последнюю неделю направлено порядка 178 млн рублей, сообщил на совещании 7 мая заместитель губернатора по финансам Вадим Тарасов. По кассовым расходам лидирует Покровский район.

«12 муниципалитетов пока к расходам средств не приступили», – констатировал чиновник.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил торопиться, но осторожно. Не вмешиваясь в хоздеятельность подрядчиков, внимательно изучать их расходы.

«Мы видим сегодня и по нашей области, и по ряду других регионов формирование пирамид. Когда набирают подрядов, потом выполняют 1-2 объекта. Не хочется оказаться в череде тех, кто не попадает в приоритет».

Также губернатор подчеркнул, что задачи федерального центра по обеспечению изъятия средств сохраняются.

«Средства, которые не будут у нас с вами направлены на исполнение до 1 июня, будут изъяты. И это просто показывает общий подход и динамику. Соответственно, здесь ни у кого никаких иллюзий не было».

В перспективе в Орловской области будут переходить на уменьшение размера авансов и контроль авансовых платежей, которые должны быть в полном объеме обеспечены банковскими гарантиями.

«Коллеги, ситуация очень непростая, она не только в бюджетной сфере, она касается и коммерческих подрядчиков. Поэтому прошу всех внимательно к этой работе относиться», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


