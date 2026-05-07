Орловского ИП подозревают в хищении семи миллионов

Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Орловской области.
Известно, что подозреваемый – 1984 года рождения. Предполагаемое преступление произошло в минувшем году в феврале.
Согласно текущей версии, индивидуальный предприниматель, желая получить субсидии, предоставил в Департамент сельского хозяйства Орловской области недостоверные сведения. Они касались приобретения “здания зернохранилища, принадлежащего его родственнику”. Фактических затрат орловец, осуществляя сделку, не понёс.
Таким образом, подозреваемый похитил бюджетные денежные средства в размере 7 миллионов 304 тысяч 200 рублей. Это оценили как крупный размер.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
