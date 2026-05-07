Районы уличили в фейковых отчетах орловскому губернатору

Прикладывались фотографии работ, которые не проводились.

На совещании 7 мая Андрей Клычков пояснил, для чего нужна мониторинговая система: не грузить дополнительными задачами – а для общего понимания реальной картины.

«Ведем систему мониторинга с контрольными точками, с графиком выполнения работ, отчетами по этим работам. Но, к сожалению, контрольное управление, выехав, увидело несколько другую картину».

Андрей Клычков привел примеры. В Верховском районе по благоустройству территорий МКД (д. №11А и д. №5 по улице Советской, д. №125А по улице Ленина) в мониторинговой системе дата начала работ и завоз материалов – 1 апреля, окончания – 15 мая. Приложены иллюстрации.

«Вы размещаете фотографии, приезжает контрольное управление и ничего там не находит. Коллеги, давайте мы друг друга обманывать не будем. <…> Почему вы, или ваши сотрудники, предоставляют фотографию, которая не соответствует действительности?».

Есть вопросы к модернизации коммунальной инфраструктуры в Ливенском районе (ремонт тепловых сетей от станции Ливны-2 до предприятия “Арья супер Фордж”; от дома №231 до дома №229 по улице Мира; от дома №17 по улице Денисова до дома №191 по улице Мира).

«По данным мониторинговой системы, 1 апреля – начало демонтажных работ. Проверка показала, что практически на всех объектах работа не началась. Мне не очень хотелось бы, чтобы мы постоянные проверочные мероприятия проводили. Есть чем заняться и контрольному управлению, и вам есть чем заняться, точно. Поэтому давайте мы все-таки вместе с пониманием ситуации будем вести», – предложил губернатор.

Клычков заявил, что не хочет быть пастухом у опытных людей. Подрядчик должен понимать, что если не выполняет график работы, он создает риски для выполнения контракта. Материалы нужно передать правоохранителям для предварительного изучения.

«Нас поддержали и Следственный комитет, и МВД. Все с нами на каждом совещании. Мы договорились о том, что будем проводить все конфликтные ситуации через них. Мы все подрядчика пытаемся защитить. Мне крайне обидно иногда, когда, стараясь выполнить работу, потом крайними становится заказчик. Я за 9-й год уже наелся. Вы, я думаю, что тоже».

Именно для реального и беспроблемного исполнения нужна ранняя контрактация, раннее завершение работы, подчеркнул Андрей Клычков.

