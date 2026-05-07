В Долгом госпитализировали юную электросамокатчицу

Девочка сама опрокинулась, передвигаясь на средстве индивидуальной мобильности.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария произошла накануне в 18 часов 30 минут на местной улице Ленина у дома №24.

Пострадавшая родилась в 2018 году, то есть ей 7 или 8 лет. Девочка передвигалась на электросамокате AOVOPRO мощностью 250 Ватт. Ребёнка не сопровождали взрослые.

Юная орловчанка ехала со стороны улицы Горького в сторону улицы Маяковского. Произошло опрокидывание СИМ. В итоге несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Очевидно, они оказались серьёзными, так как девочку пришлось госпитализировать.

Всего за сутки в Орловской области произошло 20 ДТП. Пострадали трое человек.

