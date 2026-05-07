В мэрии Орла отказались возрождать бассейн при бане на 3-ей Курской

Вопрос подняли на прямом эфире орловского губернатора.

Одна из слушательниц адресовала его Андрею Клычкову в социальной сети «ВКонтакте» (в комментариях к записи с эфиром).

Орловчанка напомнила, что бассейн был популярен среди взрослых и детей. Там учились плавать и проводили соревнования. Женщина попросила Клычкова «посодействовать» в вопросе возрождения бассейна.

Ей ответили с официального аккаунта Администрации Орла.

«В настоящее время запуск бассейна экономически не оправдан. Требуются большие финансовые вложения, которыми предприятие не располагает», – указали представители городских чиновников.

Напомним, что вопрос официально поднимался в горсовете в 2024 году. Тогда директор «Банно-прачечного хозяйства» Николай Ванифатов согласился, что бассейн будет востребован, но назвал траты на такой проект «колоссальными».

ИА «Орелград»