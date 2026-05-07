В Орле поздравили самого возрастного ветерана ВОВ

Защитнику Отечества исполнилось уже 104 года.

С наступающим Днём Победы Александра Семёновича Зотова поздравила первый заместитель мэра города Орла Мария Родштейн. Она приехала к ветерану на дом с цветами и подарками.

Несмотря на возраст, орловец сохраняет бодрость. Сам ветеран подчёркивает, что для долголетия необходима постоянная физическая активность. «Движение — самое главное в жизни, без него нельзя», — поделился он.

В годы Великой Отечественной войны Александр Зотов служил в составе 157-й стрелковой дивизии. Орловец участвовал в боях за Севастополь, где получил тяжёлое ранение. Освободителя отметили Орденом Отечественной войны второй степени. В минувшем году он стал Почётным гражданином города Орла.

Как рассказали в мэрии, у Александра Зотова двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Они живут в Краснодаре. Сам он, несмотря на возраст, остаётся в Орле и справляется с бытом самостоятельно (при участии социального работника). Однако на праздничные дни к ветерану приехала младшая дочь.

