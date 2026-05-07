Исследование орловских учёных получило международное признание

Оно касается молекулярной биологии.

Об этом рассказали в ОГУ имени Тургенева. Научную работу создали трое сотрудников лаборатории клеточной физиологии и патологии Научно-технического центра биомедицинской фотоники вуза. Это Андрей Абрамов, Андрей Винокуров и Евгения Серёгина.

В итоге их работу, по итогам очередного отчётного периода, включили в перечень самых цитируемых публикаций авторитетного международного издания FEBS Journal (Журнала Федерации европейских биохимических обществ).

Орловцы представили новый взгляд на рецептор RAGE (совместно с коллегами из Московского физико-технического института и Института биоорганической химии Российской академии наук). Ранее считалось, что при развитии патологий мозга он играет, в основном, негативную роль, провоцируя воспаления. Однако орловские учёные доказали, что данный рецептор способен запускать механизмы защиты нервных клеток. Чтобы изменить ситуацию, нужно воздействовать на RAGE, используя пептиды – короткие цепочки аминокислот.

Практическим итогом такой работы может стать превращение потенциальной угрозы в эффективный инструмент защиты нейронов. Например, это поможет бороться с возникновением болезни Альцгеймера.

