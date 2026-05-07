В Орле в офисе СФР сделают капремонт

Работы по капитальному ремонту планируется провести в офисе клиентской службы Социального фонда России, который расположен на Комсомольской улице, 108. Судя по тому, что они продлятся с 12 мая по 30 октября, речь идёт о достаточно масштабных переменах.

В связи с этим количество окон приёма в данном офисе будет сокращено. Однако эту проблему должно исправить другое изменение.

Число таких окон увеличат в другом офисе клиентской службы СФР, расположенном в Орле на улице Степана Разина, 5. Это также произойдёт уже с 12 мая.

Информацию сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

