На Орловщине уточнили критерии нуждаемости

Профильный департамент скорректировал условия.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в собственный приказ от 11 января 2024 года № 10 «О порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории Орловской области». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, в приказе уточнено, что признание гражданина нуждающимся в срочных социальных услугах осуществляется на основании заявления, сведений и документов, при их наличии, подтверждающих нуждаемость в неотложной помощи. Право на получение государственной услуги в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с поправками также получили дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители и законные представители.

Аналогичное право делегировано теперь и семьям, имеющим детей, находящимся в социально опасном положении. К этой категории детей относят компетентные органы в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Право на помощь получили и семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В данном случае применяются критерии, прописанные Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

«Государственные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются в том числе семьям, имеющим детей, находящимся в социально опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации; многодетным семьям; молодым семьям, к которым относятся семья либо единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно, студенческие семьи, в которых оба или один (в том числе единственный) родитель обучаются в учебном заведении по очной форме обучения», – сообщают аналитики.

Еще одним новшеством стало то, что из списка социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, уполномоченных на признание нуждаемости в социальных услугах, исключено БУ ОО «Новодеревеньковский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Азимут».

