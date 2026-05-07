Вторичный рынок жилья оживает

7.5.2026 | 12:07 Новости, Экономика

В апреле объем выданной ипотеки в России вырос на 10% в сравнении с мартом, достигнув около 360 млрд рублей.  

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Годовой рост составил 24%. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли кредитов на жилье на 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такова статистика ВТБ.

Сам банк увеличил выдачу ипотеки на 15% год к году (с начала года — более 114 млрд рублей). На фоне смягчения политики ЦБ и снижения ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье: доля рыночной ипотеки в апреле достигла 45% (+6 п.п. за месяц).

«Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок  проводится со «вторичкой», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU