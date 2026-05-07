Вторичный рынок жилья оживает

В апреле объем выданной ипотеки в России вырос на 10% в сравнении с мартом, достигнув около 360 млрд рублей.

Годовой рост составил 24%. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли кредитов на жилье на 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такова статистика ВТБ.

Сам банк увеличил выдачу ипотеки на 15% год к году (с начала года — более 114 млрд рублей). На фоне смягчения политики ЦБ и снижения ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье: доля рыночной ипотеки в апреле достигла 45% (+6 п.п. за месяц).

«Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок проводится со «вторичкой», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

