На Орловщине на огромных землях ООО «Рейнланд» выросли сорняки

8.5.2026 | 12:19 Закон и порядок, Новости

Здесь нашли чертополох и пырей.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Проверку проводил Россельхознадзор.

Участок земли сельскохозяйственного назначения находится в Колпнянском районе. Его общая площадь составляет целых 4 миллиона 250 тысяч 278 квадратных метров.

Выяснилось, что не вся земля пребывает в обработанном состоянии. На ней выросли сорные кустарники и травы. Сотрудники ведомства нашли здесь шиповник, чертополох и пырей, полынь, а также тысячелистники и одуванчики.

Собственником участка является ООО «Рейнланд». Компании направили предостережение, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В открытых источниках указано, что ООО «Рейнланд» зарегистрировано в 2005-м году. Компания занимается сельским хозяйством. Уставный капитал составляет 8,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

