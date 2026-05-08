На Орловщине на огромных землях ООО «Рейнланд» выросли сорняки

Здесь нашли чертополох и пырей.

Проверку проводил Россельхознадзор.

Участок земли сельскохозяйственного назначения находится в Колпнянском районе. Его общая площадь составляет целых 4 миллиона 250 тысяч 278 квадратных метров.

Выяснилось, что не вся земля пребывает в обработанном состоянии. На ней выросли сорные кустарники и травы. Сотрудники ведомства нашли здесь шиповник, чертополох и пырей, полынь, а также тысячелистники и одуванчики.

Собственником участка является ООО «Рейнланд». Компании направили предостережение, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В открытых источниках указано, что ООО «Рейнланд» зарегистрировано в 2005-м году. Компания занимается сельским хозяйством. Уставный капитал составляет 8,5 миллиона рублей.

