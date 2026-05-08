Орловские медики участвуют в акции «Бессмертный автополк»

8.5.2026 | 12:31

Служебный и личный автотранспорт украсили фотографии их родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Акция является всероссийской. Её официально поддерживают Министерство здравоохранения России и Департамент здравоохранения Орловской области.

Как рассказали в депздраве, на данный момент в акции «Бессмертный автополк» уже участвуют сотрудники Поликлиники №3 города Орла, НКМЦ имени Круглой и Детского санатория «Орловчанка».

«Каждая фотография на автомобиле – это история, это частичка души, это немой, но мощный призыв помнить», – отметили в департаменте.

ИА «Орелград»


