Орловские медики участвуют в акции «Бессмертный автополк»

Служебный и личный автотранспорт украсили фотографии их родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

Акция является всероссийской. Её официально поддерживают Министерство здравоохранения России и Департамент здравоохранения Орловской области.

Как рассказали в депздраве, на данный момент в акции «Бессмертный автополк» уже участвуют сотрудники Поликлиники №3 города Орла, НКМЦ имени Круглой и Детского санатория «Орловчанка».

«Каждая фотография на автомобиле – это история, это частичка души, это немой, но мощный призыв помнить», – отметили в департаменте.

