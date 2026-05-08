С 12 мая начнут выдавать уведомления на участие в ЕГЭ и ГИА

В Орловской области стартует выдача уведомлений для участников государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) основного периода 2026 года. Документы начнут выдавать с 12 мая. Об этом сообщили в Региональном центре оценки качества образования. Порядок зависит от категории участника. Так, школьники получат уведомления в своих образовательных организациях.

Студенты средних профессиональных организаций, то есть колледжей и техникумов, а также выпускники прошлых лет получат уведомления в местах регистрации на сдачу ЕГЭ. А участники, подававшие заявление через портал «Госуслуги», должны обратиться за уведомлением в казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования». Работает он в будние дни с 8:30 до 17:00. При получении уведомления при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Проще говоря, надо принести с собой паспорт.

Уведомление – это важный документ, который подтверждает допуск к экзаменам и содержит информацию о дате, времени, месте проведения экзамена, а также о кодах предметов и других организационных деталях. Организаторы призывают участников не откладывать получение уведомлений на последний день и заранее уточнить место выдачи. В случае утери или порчи документа необходимо незамедлительно обратиться в орган, выдавший уведомление, то есть в школу, место регистрации или региональный центр.

Напомним, еще в конце прошлого года совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора было утверждено расписание и продолжительность проведения ЕГЭ на 2026 год. Экзамены традиционно проходят в три этапа. Досрочный период уже завершен, он проводился с 20 марта по 20 апреля. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, а дополнительный – с 4 по 25 сентября.

Если выпускник заболел, у него совпали даты экзаменов по отдельным предметам или возникли другие документально подтвержденные обстоятельства, участие в ЕГЭ возможно и в резервные сроки. Для основного периода ЕГЭ резервный срок установлен на 22-25 июня. Расписание также предусматривает дополнительные дни 8 и 9 июля, когда выпускники смогут пересдать один из предметов и улучшить свои результаты. Это может сыграть важную роль при поступлении в вузы.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, (либо повторный «неуд» по одному из этих предметов в резервный день основного периода, смогут принять участие в ГИА по этим предметам (но математика – только базового уровня) в дополнительный период, то есть с 4 по 25 сентября 2026 года. напомним также, что заявления на участие в ГИА-11 и ЕГЭ принимались до 1 февраля 2026 года. Тем, кто уже зарегистрирован, остается только получить уведомления и подготовиться к экзаменам.

ИА “Орелград”