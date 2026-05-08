Прокуратура заступилась за жителей Горностаевки

Администрацию Ливенского района обязали оборудовать контейнерную площадку в деревне.

Ливенский районный суд удовлетворил иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора и обязал администрацию Ливенского района привести место накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в деревне Горностаевка в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Детали процесса сообщила пресс-служба районного суда.

Сообщается, что ранее, в ходе прокурорской проверки было установлено: на территории деревни Горностаевка организованы места накопления ТКО. Сделано это было «в целях ликвидации бестарного способа сбора отходов». Однако прокурорские работники, обследовав эти самые места, пришли к выводу, что площадки не соответствуют требованиям законодательства. Из иска надзорного ведомства следовало, что у площадок нет твердого покрытия и ограждения, которое должно быть – для того, чтобы мусор не разносило за пределы контейнерной площадки. Ведь это может привести к распространению различных заболеваний, не говоря уже об эстетике.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что администрация Ливенского района является лицом, ответственным за создание и содержание мест накопления ТКО. Но, по мнению прокуратуры и суда, она допустила незаконное бездействие, поскольку не приняла меры по содержанию площадки в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством РФ. Прокурор в иске также указал, что ненадлежащее состояние площадки создает угрозу для здоровья жителей и окружающей среды.

Суд встал на сторону истца, то есть и на сторону жителей деревни, в интересах которых действовал прокурор. Он удовлетворил исковые требования и обязал администрацию Ливенского района в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать по всем правилам и стандартам площадку на площади Центральной в Горностаевке. Так, необходимо устроить твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и установить ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленный законом срок. Если апелляционная жалоба не будет подана или решение останется без изменений, администрации района предстоит исполнить его в течение трех месяцев. В противном случае возможны дополнительные судебные разбирательства и применение мер принудительного исполнения.

