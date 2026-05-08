Советник генерального директора «Инвентоса» претендует на место в Госдуме

Экс-депутат Орловского областного Совета Роман Киселев решил вернуться в политику.

Советник генерального директора по стратегическому развитию ООО «Инвентос» стал участником предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия». Беспартийный Роман Киселев идет по списку на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, а также по 16 округу в облсовет.

Мужчина имеет опыт работы в заксобрании. Являлся депутатом созыва 2011-2016 годов. Входил в пятерку самых богатых депутатов региона. (В те времена декларации еще открыто публиковались). Ранее избирался депутатом Мценского районного Совета.

Роман Киселев – кандидат экономических наук, стоял у истоков создания платформы Rutube. Помимо бизнеса в IT, имеет отношение к добыче орловских недр, соучредитель ООО «Наноферма».

Напомним, по итогам праймериз будут определены представители «Единой России», которые будут бороться за места в органах законодательной власти. Выборы пройдут 20 сентября.

ИА “Орелград”