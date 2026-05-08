В Орле электровозу присвоили имя участника ВОВ

Виктор Герасименко был полным кавалером Ордена Славы и почётным железнодорожником.

Торжественная церемония прошла в Орле на железнодорожном вокзале. В ней участвовали замначальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Юрий Кобзарь, сотрудники и ветераны РЖД, а также внучка Виктора Герасименко.

Локомотив, названный в честь выдающегося орловца, будет курсировать между Москвой и Курском и проезжать через наш город.

В финале мероприятия на площади перед вокзалом развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

Виктор Герасименко родился в 1923 году в Орле. Был призван в армию в 1943. Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.

В 1946 году демобилизован. Затем вернулся в Орёл и работал в локомотивном депо железнодорожной станции — слесарем и машинистом. Ушёл из жизни в 2007.

Являлся полным кавалером Ордена Славы (был отмечен соответствующими наградами 1-й, 2-й и 3-й степеней). Также награждался Орденом Отечественной войны 1-й степени и знаком «Почётный железнодорожник».

