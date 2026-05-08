Спрос автозаемщиков смещается в сторону машин с пробегом

Рыночные ставки снижаются, банки смягчают требования.

Согласно аналитике ВТБ, российский рынок автокредитования по итогам января–апреля 2026 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 548,5 млрд рублей. Только за апрель выдачи составили около 164 млрд рублей — это на 45% больше, чем в апреле 2025.

В банке отмечают, что большинство заемщиков выбирают автомобили ценой от 1 до 3 млн рублей: на новые машины в этом диапазоне приходится почти 70% кредитов, на подержанные — около 64%. При этом спрос постепенно смещается в сторону автомобилей с пробегом как более доступного сегмента.

«Ценовой коридор от 1 до 3 млн рублей остается основой спроса. Мы поддерживаем осознанность клиентов: не создавать избыточную нагрузку, а выбирать автомобиль под реальные финансовые возможности», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

