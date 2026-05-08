Выставка «Трудные шаги к Великой Победе» заработала в Орле

На выставке представлены документальная хроника и художественная летопись войны.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать книжная выставка «Трудные шаги к Великой Победе». Как пояснили организаторы, она приурочена к празднованию Дня Победы. Экспозиция предлагает читателям погрузиться в героическую и трагическую историю Великой Отечественной войны. Организаторы отмечают, что мировая военная история не знала еще такой войны, когда на борьбу с захватчиками поднимался бы весь народ, а патриотизм достигал такого уровня.

Книги, представленные на выставке, рассказывают о беззаветном героизме и подвигах, совершенных советскими гражданами во имя Родины. Среди ключевых экспонатов организаторы выделяют краткую иллюстрированную историю «Великая Отечественная война 1941-1945», которая содержит документальные материалы о важнейших событиях тех лет. Также посетителям рекомендуют обратить внимание на издание «Полководцы Победы и их военное наследие». Оно посвящено военному искусству выдающихся советских полководцев.

Но особого внимания, по мнению работников библиотеки, заслуживает книга «Блокада Ленинграда в документах, рассекреченных архивов». В ней ход битвы за Ленинград рассматривается гораздо шире, чем раньше, поскольку при подготовке издания были использованы ранее недоступные широкой общественности источники. Читателям, интересующимся событиями Великой Отечественной войны на территории Орловской области, будет интересна книга Егора Щекотихина «Орловская битва». Автор рассказывает о сражении, ход которого в течение двух лет определял стратегию противоборства Вооруженных сил СССР и Германии.

В состав экспозиции включена и художественная проза о войне. Так, на выставке представлены романы Бориса Васильева «Офицеры», Георгия Брянцева «По тонкому льду», Валерия Поволяева «За год до победы», а также сборник «Ради жизни на земле» и другие книги. В них освещен долгий путь от начала войны до победных дней мая 1945 года. Вход на выставку, которая проработает по 17 мая 2026 года, свободный. Библиотека ждет читателей, чтобы вместе с ними пройти по страницам книг, сохраняющим память о великом подвиге советского народа.

