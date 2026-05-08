В «Бунинке» расскажут о фронтовых бригадах

Историко-патриотический час «Фронтовые бригады: артисты на войне» пройдет 12 мая.

Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина подготовила для горожан цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Одним из них станет историко-патриотический час «Фронтовые бригады: артисты на войне», который пройдет в стенах учреждения 12 мая в 13:00. Гостям расскажут о тех, кто добровольно отправлялся на передовую не с винтовкой, а с музыкальными инструментами в руках. В годы Великой Отечественной войны фронтовые бригады стали настоящим глотком мирной жизни для солдат, поднимая боевой дух и укрепляя веру в Победу, отмечают организаторы.

Организаторы мероприятия ознакомят посетителей с дневниками артистов, побывавших под обстрелами, расскажут им истории от трагических моментов до счастливых встреч на пути к Берлину. В программу также включена редкая кинохроника с выступлениями легенд эстрады: Лидии Руслановой, Аркадия Райкина, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Любови Орловой и других. Организаторы подчеркивают, что традиции фронтовых бригад живы и сегодня. Так, на встрече покажут записи выступлений ансамбля Центрального Дома Российской Армии из зоны проведения специальной военной операции. Как и десятилетия назад, искреннее творчество находит живой отклик в сердцах современных защитников Отечества.

К слову, по 17 мая в отделе абонемента образовательных услуг библиотеки работает выставка «Трудные шаги к Великой Победе». На ней представлены документальные и художественные издания о войне. Среди ключевых экспонатов в «Бунинке» отмечают краткую иллюстрированную книгу «Великая Отечественная война 1941-1945», сборник «Полководцы Победы и их военное наследие» и книгу «Блокада Ленинграда в документах, рассекреченных архивов».

Представленная на выставке художественная литература рассказывает о долгом пути к победному маю 1945-го. Так, на выставке представлены повести и романы Бориса Васильева «Офицеры», Георгия Брянцева «По тонкому льду», Валерия Поволяева «За год до победы» и другие книги из цикла «Ради жизни на земле». Все они освещают путь от первых поражений до победных дней 1945 года. «Бунинка» приглашает всех желающих прикоснуться к истории, увидеть редкую хронику и почувствовать энергетику фронтового искусства, которое и сегодня помогает объединять сердца.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”