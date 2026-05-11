Чиновников обязали провести паспортизацию дорог в селе Суры

11.5.2026 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Такая обязанность возложена судом на администрацию Новодеревеньковского района.

Фото: ИА “Орелград”

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по иску межрайонной прокуратуры, выступившей в защиту интересов неопределенного круга лиц. Как пояснили в пресс-службе суда, надзорное ведомство требовало обязать администрацию района провести паспортизацию автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями ГОСТ.

В обоснование иска легли результаты мониторинга исполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере безопасности дорожного движения. Ранее в его рамках прокурорские работники установили, что в населенном пункте Суры паспортизация автомобильных дорог не проводилась. Соответственно, паспорта на дороги отсутствуют, а это означает, что содержание таких дорог, мягко говоря, затруднено.

Особое внимание прокуратура обратила на то, что по «неучтенным»  дорогам автобусы возят школьников к месту учебы и обратно. По мнению надзорного ведомства, бездействие районной администрации нарушает требования федерального законодательства и ставит под угрозу права граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасные условия дорожного движения. Отсутствие паспортов дорог не позволяет должным образом оценивать их техническое состояние и своевременно проводить необходимые ремонтные работы, было указано в иске.

Суд с мнением истца согласился полностью. Изучив представленные материалы, он удовлетворил административные исковые требования и обязал администрацию Новодеревеньковского района провести паспортизацию автомобильных дорог. На это суд отвел местным чиновникам шесть  месяцев со дня вступления решения в законную силу. Оно в силу еще не вступило, и чиновники имеют право его обжаловать в апелляционном порядке. При этом стоит напомнить, что паспортизация дорог с точки зрения закона обязательна. Она рассматривается как важная составляющая обеспечения безопасности дорожного движения, особенно если речь идет о маршрутах школьных автобусов.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

Орелград. 2026 год

