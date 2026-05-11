Жители Мценского района получили право вносить свои законопроекты

Новый порядок утвердил Мценский районный Совет народных депутатов.

Депутаты Мценского райсовета на своем очередном заседании утвердили порядок реализации правотворческой инициативы граждан. Как следует из решения депутатского корпуса, документ разработан в соответствии с новым федеральным законом о местном самоуправлении и Уставом Мценского района. Согласно ему правотворческую инициативу вправе выдвинуть инициативная группа жителей, обладающих активным избирательным правом.

Ее численность должна составлять не менее 100 человек, но не должна превышать трех процентов от общего числа жителей района. Создать группу можно на публичном мероприятии, где присутствует не менее 25 человек, а решение принимается простым большинством голосов. Жители могут вносить проекты нормативных правовых актов по вопросам местного значения и организации работы органов местного самоуправления. Это может быть как установление нового правового регулирования, так и внесение изменений в действующие акты, включая устав района, либо их отмена.

Единственное ограничение – содержание проекта не должно противоречить федеральному и областному законодательству. Процедура прописана достаточно четко. Согласно ей инициативная группа направляет в районный Совет сопроводительное письмо, протокол о создании группы со списком ее членов, а также сам проект нормативного акта. К последнему обязательно прилагаются пояснительная записка и, если потребуется дополнительное финансирование, финансово-экономическое обоснование. Сбор подписей и обработка персональных данных разрешены только с согласия граждан.

Днем внесения инициативы считается дата регистрации полного пакета документов. Рассмотреть проект районный Совет обязан в течение трех месяцев. Уполномоченные представители инициативной группы заранее уведомляются о дате заседания, могут лично участвовать в обсуждении, выступать с докладом и давать пояснения. Мотивированное решение доводится до них в письменной форме в течение 10 дней после рассмотрения.

В рассмотрении будет отказано, если инициатива выдвинута с нарушением установленных требований. О причинах отказа инициаторов известят в установленном законом порядке. Отметим, что новым решением признаны утратившими силу прежние документы, регулировавшие правотворческую инициативу, в частности постановление от 2004 года и поправки к нему от 2014 года. Новый порядок уже вступил в силу.

