В Орле обновят правила доступа к информации о работе IT-департамента

11.5.2026 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Департамент сам разработал новые правила.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Департамент информационных технологий Орловской области разработал новые правила предоставления информации о своей деятельности.  Согласно пояснительной записке, документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Ранее действовавшие правила, утвержденные еще управлением информационных технологий и связи Орловской области 15 августа 2012 года, утратят свою силу.

Вместо них вводится актуализированный порядок, учитывающий изменения в законодательстве и структуре органов исполнительной власти региона. Принятие нового документа позволит привести ведомственную нормативную базу в актуальное состояние, обеспечить прозрачность и доступность информации о деятельности департамента для граждан и организаций в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Из документа следует, что запрашиваемая информация на бумажном носителе или записанная на компьютерное накопительное устройство может быть передана пользователю, по его желанию, непосредственно в департаменте. В случае если объем запрашиваемой информации на бумажном носителе не превышает объем, установленный  постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил взимания  платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», предоставление информации осуществляется в приемной департамента.

Там же пользователь может получить флешку с запрошенными данными. Служащие департамента обязаны заранее уведомить пользователя о том, что за предоставление ему информации будет взиматься плата. Об этом ему должны сообщить в течение 7 рабочих дней со дня регистрации полученного в установленном порядке запроса. При этом указываются  объем и формат запрашиваемой информации, размер расходов на изготовление копий, в том числе стоимость компьютерного накопительного устройства. Последнее департамент предоставляет в том случае, если пользователь не предоставил свою флешку.

ИА “Орелград”


